Kocaeli'de yengeleriyle hırsızlık yaparken yakalandı

İzmit Karabaş Mahallesi'nde, 13 Nisan'da kapısı tornavida ile açılan evden 25 bin TL değerinde ziynet eşyası, 20 Nisan tarihinde ise Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde aynı yöntemle bir evden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Derince'deki hırsızlık sırasında apartman sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, hırsızların bulunduğu aracı takibe aldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı Dilovası'nda durdurarak Ü.Ç. ile ağabeylerinin eşleri olan Ç.Ç. ve D.Ç.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.Ç. ve yengesi Ç.Ç. tutuklanırken, D.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı