  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:29:38 -
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri kimyasal maddelerle Gölcük'te uyuşturucu imal ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince iki farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 bin 950 uyuşturucu hap, 228 gram metamfetamin, 57 gram esrar, 1,25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan 1,5 litre siyah renkli kimyasal sıvı ve 1 kilo 580 gram kimyasal katı madde, 8 büyük boy uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı
Gündem

Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı

Türkiye'ye yıllar sonra düşmanlarına uyguladığı CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı alan ABD'nin Türk savunma sanayii şirketleriyle sözleş..
Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar
Siyaset

Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar

Gazeteci Ali Saydam, Türkiye siyasetine ilişkin yapılan son anketleri gündemine taşıdı. Saydam, 5 anket şirketinin sonuçlarını değerlendirdi..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay