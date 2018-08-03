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Kocaeli'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 08:22
Kocaeli'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

D-100 karayolu Tatlıkuyu köprüsü altında İstanbul istikametine seyir halindeki Cengiz G'nin kullandığı 39 DC 620 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak bankete girdi.

Tekrar yola dönmeye çalıştığı sırada yaya Yusuf Y'ye çarpan otomobile önce Yunus S. idaresindeki 34 LC 6111 kamyonet, sonra İbrahim H. yönetimindeki 34 EP 0566 plakalı otomobil ile Ahmet B. idaresindeki 06 EC 055 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan yaya Yusuf Y. ile Cengiz G, Yunus S, İbrahim H. ve Ahmet B, Darıca Farabi ile Gebze Fatih devlet hastanelerine kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 08:22
  1. İstanbul
  2. 5 Yaralı
  3. trafik kazası
  4. gebze

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