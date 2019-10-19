0553 313 94 23

Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu! Gözaltılar var

Kocaeli'de “Torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:58
Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu! Gözaltılar var

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 5 ‘torbacı’ adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Gölcük ilçelerinde “Torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 152 gram esrar, 580 gram metafetamin, 5 adet ecstasy hap, 1,5 gram kokain, 48 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ekipler tarafından 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1’i serbest bırakılırken, 5'i Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:58
  1. polis ekipleri
  2. torbacı
  3. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri
  4. sokak satıcıları
  5. esrar
  6. metafetamin
  7. ecstasy hap
  8. kokain
  9. sentetik ecza
  10. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
  11. Kocaeli Adliyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de 37 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
    1. İngiltere'de 37 yıl sonra bir ilk..
    2. Trump'tan şok suçlama: Milyonlarca..
    3. Dürbün kapağını açmadan ateş etmeye..
    4. İslam’ın şiddetle reddettiği ibretlik..
    5. Kilosu 60 lira! Ağına 10 kiloluk..
    6. Japon ekonomisine Pakistanlı işçi..
    7. Asker selamı Alman futbolunu vurdu!..
    8. İşyeri devredildiğinde işçiler kıdem..
    9. Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu!..
    10. Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı..
    11. Japonya'dan ABD'ye rest
    12. YPG/PKK mutabakata uymadı!
    13. Futbolcuların yönetimi protestosu iki..
    14. Ölen işçinin kıdem tazminatı kime..
    15. Android 10 güncellemesi alan Sony..
    16. Yolcu minibüsü şarampole devrildi! Ölü..
    17. Alman eski bakandan Erdoğan..
    18. AK Parti’li isimden 'harekat'..
    19. Limon tuzu ile çaydanlık temizliği..
    20. Anlaşma sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan..
    21. Sivilce nasıl geçer evde? Sivilce..
    22. İstiklal Marşı'yla dalga geçen..
    23. Erdoğan şaştı kaldı! 'Reis' dedi ve..
    24. UEFA kararını açıkladı! Artık iki ülke..
    25. Anlaşmaya vardılar! Asya ülkesi,..
    26. Abdurrahman Dilipak 'ABD ile anlaşma'..
    27. Protestoya giden Colin Kazım'ın..
    28. Semazenlerden Mehmetçik'e asker selamı
    29. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep..
    30. Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanında
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
    Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!