Kocaeli’de toplu açılış yapan Erdoğan, IMF ile iş tutan Zillet’e sert çıktı: Ülkeyi tefecilere pazarlıyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği Şehir Hastanelerinin 21’ncisi Kocaeli’de açıldı. Kocaeli’de yatırım değeri 1.7 milyar lirayı geçen ve aralarında Kocaeli Şehir Hastanesi de bulunan 40 farklı eser ve projenin toplu açılışını şapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret etti. Yıkım peşindeki Millet İttifakı’nın ülkeyi tefecilere teslim etmeye hazırlandığını ifade eden Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

SENİN ZAMANINDA HASTALAR REHİN ALINIYORDU

“Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastanelerin hali ortadaydı. Hastanelerde hastalarımız rehin alınır, oralarda ölürlerdi. Kimdi o zaman SSK başında, bay bay Kemal. Bunlara bu vatan teslim edilir mi? 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil’e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? Parası olan vatandaşlarıma sesleniyorum; artık hastalarınızı Cleveland’a göndermeyin. Doktorsa onlardan geri değil. Muhteşem bir hastane. Ülkemizin büyükşehirlerini bu hastanelerle donatıyoruz. Şimdi İzmir var. Bayram öncesi açmaya çalışacağız. Türkiye’yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız.”

1.5 AYDA BİTİRİLECEK

“Muhalefet her gün yeni bir yalan ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay’da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. O hastane 1.5 ay içerisinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında milletimizden özür dileme onuru gösterecek mi? CHP Genel Başkanının hayatının önemli bir bölümü şehir hastaneleriyle uğraşmakla geçti. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yükünün altında devletinin gücü, insanlarının fedakarlığıyla ayağa kalktı. Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor. Türkiye’nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakıp esip gürlüyorlar. Biz köhne düzeni değiştirdik. Bu mücadele 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı müjdesini tüm insanlığa verme mücadelesidir. Siz hazırız derseniz bu iş biter. Türkiye Yüzyılı vizyonu önüne engeller çıkarmak için çalışıyorlar.”

MİLLET YOK VİZYON YOK, HAİNLER VAR

“7’li bir masa kurdular, kumar masası. Yetmedi PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Emperyalistlerin ve tefecilerin desteğini aldılar. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok, program deseniz bunların aklı ermez. Yapacakları tek iş ortaklarının altında birer Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğu çekmek. Kamudan atılan teröristleri yeniden devlete doldurmak. Hazine’yi tam takır edip maaş ödeyemez hale getirmek. Eski Hazine’nin başındakiyle beraber birlikte otelde kapalı kapılar ardında IMF ile görüştüler. Benim bir zamanlar birisi bakanımdı. Şimdi Davos’ta oturduk, IMF’in başındakiyle konuşuyoruz. O şimdi Altılı Masa’nın etrafındaki kişi de bakanım. Ben dedim ki IMF’in başındaki zata, ‘Türkiye’ye adamlar gönderiyorsunuz, Türkiye’yi ben yönetiyorum, siz değil. Siz taksitlerinizi almaya geliyor musunuz, alıyor musunuz, alıyorsunuz. 2013’e kadar devam ettik ve IMF’i defettik. Ama CHP’ye sorarsanız IMF ile oturup konuşmak lazım. Biz IMF ile değil, biz kendi kendimize yeteriz. 23.5 milyar dolar olan IMF borcunu 2013’te sıfırladık. Merkez Bankası’nın rezervi 27.5 milyar dolardı. Şimdi 100 milyar doların üzerine çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine çıkmıştı. Şimdi yine yakalayacağız.”

BUNLAR ÜLKEYİ TEFECİLERE PAZARLIYOR

“Yurtdışından 300 milyar dolar getireceğim diye ülkeyi tefecilere pazarlamıyor mu? Sen hangi makamdasın da tefeciler bu parayı vereceğinin sözünü veriyor. 20 yıldır bu devleti yönetiyoruz. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin. Bu tefeciler alacakları için devletin gelirlerine el koyunca maaşları kim ödeyecek? Yatırımcılar köşelerine çekildiğinde yeni teknoloji tesislerini kim kuracak? Mesele 14 Mayıs’ta milletimizin hangi siyaset dilini ve hangi siyasetçi modelini tercih edeceğidir. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyaseti diğer yanda bay bay Kemal’in yıkım siyaseti var. Bir yanda Cumhur İttifakı diğer tarafta kumar masası var.”

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TEK YAPTIKLARI İŞ BAKANLIK DAĞITMAK

“11 büyükşehir belediyeniz var; Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de yaptıkları bir şey var mı; yok. Yapamazlar. Daha şimdiden her gittiği yerde bakanlık dağıtmaya başlamadı mı? FETÖ’cülere, PKK’lılara söz vermedi mi? Burası bir hukuk devleti, hukuk devletinde mahkumları tekrar içeri alacaklar. Selo’yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu? Onun için 14 Mayıs’a kaldı 28 gün.”

BİZİM İŞİMİZ LAF DEĞİL İCRAAT

“Başbakanlığım döneminde bir ara Merkez Bankasının rezervi 135 milyar doların üzerine çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafla olmadığını ispatladık. Togg’u, TCG Anadolu’yu gördünüz değil mi? İHA, SİHA, AKINCI, Kızıl Elma’yı beğendiniz mi? Daha da güzellerini yapacağız. Rabbim Kadir Gecemizi hayırlara vesile eylesin. Rabbim Ramazan Bayramı’nı da bayram gibi kutlamayı bize nasip etsin. Ardından 14 Mayıs geliyor. İnşallah 14 Mayıs’ı da bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Durmak yok.”