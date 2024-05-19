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Yaşam Kocaeli'de TEM'de beyaz eşya yüklü TIR yandı
Yaşam

Kocaeli'de TEM'de beyaz eşya yüklü TIR yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 03:00:00 -
Kocaeli'de TEM'de beyaz eşya yüklü TIR yandı

Kocaeli'de TEM otoyolunda beyaz eşya yüklü bir TIR alev alev yandı. Trafiğin de aksamasına neden olan yangında TIR'ın dorsesi demir yığınına döndü.

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Dorseden geriye demir yığını kalırken, beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü araç geçişler sağlanıyor.

Olay, TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 41 EM 114 çekici plakalı beyaz eşya yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü tırı sağ şeritte durdurup, çekiciyi dorseden ayırdı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler dorsedeki beyaz eşyalara sirayet etti.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinden bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri bariyer ve refüjü aşarak yangına müdahale etti. Ankara istikametinden de gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sebebiyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kullanılamaz hale gelen beyaz eşyalar dorseden indirilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi. Ekiplerin beyaz eşyaları kaldırma çalışmaları sürerken, polis ekiplerince otoyolun Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü araç geçişler sağlanıyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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