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Aktüel Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:00:50 -
Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, borçluların yazılı olduğu 9 ajanda ve 5 kağıt, 105 içi doldurulmuş senet, 35 boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 2 banka dekontu, 10 gram esrar, 30 çek, 2 yeni tarihli tapu, 1 boş senet koçanı, 6 doldurulmuş senet koçanı, 2 satış sözleşmesi ile 100 bin lira ele geçirildi.

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