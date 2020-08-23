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Yerel Kocaeli’de tedbirlere uymayan 66 kişiye ceza
Yerel

Kocaeli’de tedbirlere uymayan 66 kişiye ceza

Kocaeli’de koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:40:00 -
Kocaeli’de tedbirlere uymayan 66 kişiye ceza

Çin’den yayılıp tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili Kocaeli’den haber geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uymayan kişilere işlem yapıldı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 66 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. 1589 iş yerinin denetlendiği aktarılan açıklamada, 18 bin 206 kişinin kontrol edildiği bildirildi.

Yoğun denetimler sonucu karantina ihlali yapan 38, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 21 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli de yakayı ele verdi.

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