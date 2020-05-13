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Aktüel

Kocaeli'de tedavi edilen şahin ve baykuşlar doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:45:40 -
Kocaeli'de tedavi edilen şahin ve baykuşlar doğaya bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yaralı ve hasta bulunan şahin ve baykuşlar tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürü İlker Özoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce rehabilite ve tedavi edilmeleri için 4 şahin ve 2 baykuşu Darıca'daki hayvanat bahçesine teslim ettiklerini söyledi.

Şahinlerden 2'sinin kanatlarında yaralar olduğunu, birinin zayıf düştüğünü ve diğerine de bakması yasak olduğundan el konulduğu bilgisini veren Özoğlu, baykuşların da zayıf ve hasta düştükleri için koruma altına alındığını anlattı.

Aradan geçen 6 aylık sürede koruma altına alınan şahin ve baykuşların Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildiğini belirten Özoğlu, "Canlı beslenmesi ve avlanma konusunda eğitimleri yapıldı. Şu anda sağlıkları yerinde olduğu için artık doğaya kazandırma aşamasına gelindi." diye konuştu.

Özoğlu, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan bu yaban hayvanlarını Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda doğaya bırakacaklarını kaydetti.

Hayvanat bahçesi veterineri Ezgi Vatansever de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından doğada yaralı ve hasta halde bulunan hayvanların Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne getirildiğini aktardı.

Yaralı ve hasta haldeki güçsüz düşen hayvanları burada tedavi ettiklerini anlatan Vatansever, şahin ve baykuşları rehabilitasyon sürecinin ardından da doğaya bırakılmaya hazır hale getirdiklerini vurguladı.

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