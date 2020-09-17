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Aktüel Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Operasyonda Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi, 15 tarihi obje ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:31:30 -
Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dilovası'nda bir kişinin elindeki tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığı satmak istediği bilgisi üzerine hareket geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda H.G, M.Y, M.S.E, E.V. ve C.Y. gözaltına alınırken, Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi, 15 çeşitli boyutlarda tarihi obje olmak üzere toplam 22 tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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