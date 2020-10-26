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Aktüel Kocaeli'de soluk borusuna ekmek parçası kaçan çocuk 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Aktüel

Kocaeli'de soluk borusuna ekmek parçası kaçan çocuk 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:23:52 -
Kocaeli'de soluk borusuna ekmek parçası kaçan çocuk 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim'de Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızı Zeynep Karakolcu'nun soluk borusuna yediği ekmek parçası kaçtı.

Kızlarının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük kız, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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