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Kocaeli’de selden etkilenenlerin imdadına belediye ekipleri koştu

Kocaeli’de öğlen saatlerinde etkili olan ve ara ara sağanak şeklinde devam eden yağışta zor anlar yaşayan vatandaşların yarımına koşan ekipler, kentte yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:36
Kocaeli’de selden etkilenenlerin imdadına belediye ekipleri koştu

Kocaeli’de öğlen saatlerinde etkili olan ve ara ara sağanak şeklinde devam eden yağışta zor anlar yaşayan vatandaşların yarımına koşan ekipler, kentte yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.



Kocaeli’yi öğlen saatlerinde yoğun sağanak ve dolu yağışı etkisi altına aldı. Tüm ilçelerde etkili olan yağış sonrasında birçok yol, iş yeri ve evde su baskınları yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Adeta göle dönen yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye koşarken, bir yandan da su tahliyesi çalışmaları sürüyor. Ara ara sağanak şeklinde etkisini sürdüren yağış nedeni ile ekipler, il genelinde teyakkuzda bekliyor. Yağış boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 20, Zabıta Daire Başkanlığından 15 ve İSU Genel Müdürlüğünden 24 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 103 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesinden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 personel sahada görev yapıyor. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Ekipler araç kurtarma, ağaç devrilmeleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve su taşkınlarına müdahalede yoğun bir şekilde çalıştı.



Kocaeli genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Dilovası ve Gebze bölgesinde 15 vatandaş kurtarıldı. Gebze girişindeki battı çıktıda su içerisinde mahsur kalan otobüs ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılırken yine Gebze bölgesinde 1 tır ve 2 otomobil su içerisinden çıkarıldı. Ayrıca birkaç noktada devrilen ağaçlara ekipler tarafından titizlikle müdahale edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:36
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