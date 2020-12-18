Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 3 iş yerine sahte para verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 21 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.