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Aktüel

Kocaeli’de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım devam edecek

Korona virüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarına Kocaeli’de verilen ücretsiz ulaşım desteği 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:12:27 -
Kocaeli’de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım devam edecek

Korona virüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarına Kocaeli’de verilen ücretsiz ulaşım desteği 30 Haziran’a kadar uzatıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve eczane çalışanlarına sunduğu ücretsiz ulaşım süresini uzatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile virüs salgınına karşı canlarını ortaya koyan sağlık ve eczane çalışanlarına sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

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