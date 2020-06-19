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Aktüel

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:29:25 -
Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

D100 kara yolu Gebze kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

Yolun İstanbul ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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