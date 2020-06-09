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Aktüel

Kocaeli’de rüşvet operasyonu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:22:16 -
Kocaeli’de rüşvet operasyonu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde rüşvet operasyonu düzenledi. İl Emniyet KOM Şube ve Mali Büro ekiplerince Gebze’de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet amiri, polis memurları, nakliyatçı ve iş adamlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el koyuldu. Gözaltına alınan 10 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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