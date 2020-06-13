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Aktüel

Kocaeli’de rüşvet operasyonu: 10’u polis 14 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden aralarında polis ve iş adamlarının da olduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:05:50 -
Kocaeli’de rüşvet operasyonu: 10’u polis 14 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden aralarında polis ve iş adamlarının da olduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Gebze bölgesinde fazla tonajlı kamyon ve tırların tonajlarının düşük gösterilerek kamu görevlileri ile rüşvet alışverişine girdikleri iddiaları üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Mali Büro ekiplerince Gebze’de düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet amiri, polis memurları, nakliyatçı ve iş adamlarının da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i emniyet amiri, 9 polis memuru ile 4 sivil şahsın aralarında olduğu 14 kişi tutuklanırken, 4 polis memuru ise ev hapsi ile cezalandırıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 21 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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