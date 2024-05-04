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Yerel Kocaeli'de resmen deniz taştı!
Yerel

Kocaeli'de resmen deniz taştı!

Yeniakit Publisher
2024-05-04 13:32:00 -
Kocaeli'de resmen deniz taştı!

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil kenarında bulunan ve karavan parklarının yoğun olduğu otopark sular altında kaldı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil kenarında bulunan ve karavan parklarının yoğun olduğu otopark sular altında kaldı.

Kocaeli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde yağmurla birlikte deniz taşınca sahil bandındaki açık otoparkın bir kısmı su altında kaldı. Karavan parklarının yoğun olduğu kısımda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.

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