  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de rehin alınan yaşlı kadını polis kurtardı
Aktüel

Kocaeli'de rehin alınan yaşlı kadını polis kurtardı

İzmit ilçesinde evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:17:01 -
Kocaeli'de rehin alınan yaşlı kadını polis kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evine giren kişi tarafından rehin alınan 76 yaşındaki kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki eve zorla giren G.A, E.D. isimli kadını rehin aldı.

Sesleri duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve düzenledikleri operasyonla yaşlı kadını kurtaran polis ekipleri, şüpheli G.A'yı gözaltına aldı.

Hırsızlık amacıyla eve girdiği değerlendirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı
Dünya

Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan’ın görevden alındığı bildirildi.
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay