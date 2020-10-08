Kocaeli'de rehin alınan yaşlı kadını polis kurtardı
İzmit ilçesinde evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin alan şüpheli gözaltına alındı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evine giren kişi tarafından rehin alınan 76 yaşındaki kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki eve zorla giren G.A, E.D. isimli kadını rehin aldı.
Sesleri duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve düzenledikleri operasyonla yaşlı kadını kurtaran polis ekipleri, şüpheli G.A'yı gözaltına aldı.
Hırsızlık amacıyla eve girdiği değerlendirilen şüpheli emniyete götürüldü.