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Kocaeli'de PKK/KCK şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 PKK'lı, adliyeye sevk edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:02
Kocaeli'de PKK/KCK şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiyi yakalamak için önceki gün operasyon düzenledi. Polis, B.A., M.P., F.Ö., M.Ş., F.İ., E.T., M.T. ve Suriye uyruklu R.H.'yi gözaltına alındı. R.H.'nin Suriye'de PKK'nın faaliyetlerine katıldığı, Suriye'de ayağından sakatlanınca Türkiye'ye geldiği, M.T.'nin ise örgüte eleman topladığı belirlenirken, diğer kişiler ise terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:02
  1. Kocaeli'de PKK/KCK şüphelisi 8 kişi adliyede
  2. Kocaeli
  3. PKK şüphelileri
  4. Terörle Mücadele

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