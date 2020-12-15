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Aktüel Kocaeli'de patileri kesik ölü kedi yavrusu bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı
Aktüel

Kocaeli'de patileri kesik ölü kedi yavrusu bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut: - "Faillerin bulunması için tüm birimlerimiz harekete geçmiştir. Bunun üstüne en kuvvetli şekilde gideceğiz, kamuoyu bu konuda müsterih olsun"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:51:08 -
Kocaeli'de patileri kesik ölü kedi yavrusu bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 patisi kesilmiş ölü kedi yavrusunun bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki pasajda esnaf, patileri kesik ölü kedi yavrusu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Cengiz Karabulut, yaptığı açıklamada, konuyu üzülerek takip ettiğini belirterek yapılanın yalnızca bir işkence, eziyet değil, bir vahşet olduğunu kaydetti.

Doğayı, hayvanı sevmeyenin, insanı da sevemeyeceğini dile getiren Karabulut, "Faillerin bulunması için tüm birimlerimiz harekete geçmiştir. Bundan sonra da bu tür olaylar vuku bulduğunda derhal gereği yapılacaktır. Bunun üstüne en kuvvetli şekilde gideceğiz, kamuoyu bu konuda müsterih olsun. Hayvanlara, bize muhtaç olan varlıklara yapılan bu vahşeti şiddetle kınıyorum." dedi.

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