  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: Yaralılar var
Aktüel

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-03-23 22:11:00 -
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Kocaeli-Körfez'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, eşi ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Y.D. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 3 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23