Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
16 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüsün altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti15 Ekim 2018 Pazartesi 22:50
M.D. (16), babasına ait 34 BU 7330 plakalı minibüsle geri giderken karşıya geçmeye çalışan Saffet Keskinoğlu'na (72) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün altında kalan Keskinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan M.D, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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