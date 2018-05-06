Kocaeli’de lüks cipin bagajından bulundu, çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı
Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği İran plakalı lüks cipin bagajının altına zulalanmış 98 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.06 Mayıs 2018 Pazar 09:35
Uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Gelen bir istihbarat üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Şubesi Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İran’dan yüklenen uyuşturucu maddenin Kocaeli’den geçeceğini belirledi. Zanlıların eroin yüklü lüks ciple yola çıkması üzerine harekete geçen Narkotik timleri, aracın Dilovası mevkisinden geçişi sırsında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda lüks cip durdurularak içerisindeki yabancı uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.
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