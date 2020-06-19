Kocaeli'de lise öğrencisini öldüren sanığa verilen cezayı istinaf uygun buldu

KOCAELİ (AA) - Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince 19 Kasım 2019'da karara bağlanan davaya ilişkin istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi, yerel mahkemece Ecem Balcı'yı kasten öldürdüğü gerekçesiyle sanık Süleyman Kara'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırması şeklindeki kararını onadı.

Balcı ailesinin avukatı Aslıhan Şen, yaptığı açıklamada, Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin Ecem Balcı'nın kasten öldürülmesi suçuyla ilgili yerel mahkemenin kararını onadığını belirterek, "Yargıtay aşaması kaldı ama istinaftan geçmesi güzel bir gelişme. İstinaf mahkemesi, 'Yerel mahkeme doğru karar vermiş.' dedi. Yargıtay sürecinde de kararın değişeceğini düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

- Olay

Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ecem Balcı, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak 27 Aralık 2017'de eğitimine ara vermiş, 5 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan annesi Esra Ercömert kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 16 Şubat 2018'de yapılan açıklamada soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu bildirilmişti.

Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bu arada 15 Ocak 2018'de, Kandıra ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde denizde, Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakınındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.

İddianamede, tutuklu sanık Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen diğer sanıklar için ise 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme heyeti, 19 Kasım 2019'daki duruşmada, Ecem Balcı'yı kasten öldürdüğü gerekçesiyle sanık Kara'yı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmış, tutuksuz sanıklardan N.K'yi 3 ay, diğer sanıklar K.A, R.Ö.Y, Y.K. ve İ.D'yi "suç delillerini gizleme suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.

- Ecem Balcı boğularak öldürülmüş

Adli Tıp Kurumu raporunda Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü tespiti yer almıştı.

Balcı'dan alınan doku örneklerinde genç kızın zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilen raporda, "Şüphelinin, ölenin üzerine çullanıp 4 dakika boyunca boğazını sıktığını ifade ettiği, olayın gelişimi, olay yeri incelemeyle otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün ifadede belirtildiği şekilde boyun ve göğüs basısına bağlı havasızlık sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadesine yer verilmişti.



