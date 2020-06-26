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Aktüel

Kocaeli'de "Kurban Yakalama Timi" göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:54:17 -
Kocaeli'de "Kurban Yakalama Timi" göreve başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulan "Kurban Yakalama Timi" eğitimlerini tamamlayarak, görevlerine başladı.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın sonrasında bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda Kurban Bayramı'na hazırlanan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Yakalama Timi kurdu.

Eğitimlerini tamamlayan ve 5 kişiden oluşan tim, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını anımsattı.

Salgınla mücadelede Kartepe Belediyesinin, başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşme sürecinde ilk defa Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda gereken önlemler ve tedbirleri alarak Kurban Bayramı'na hazır duruma geldik. Kurban Yakalama Timimiz, hemşehrilerimize Kurban Bayramı süresince hizmet verecek. Gereken bütün eğitimler personelimize verildi. Hemşehrilerimiz herhangi bir durum karşısında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayabilirler."


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