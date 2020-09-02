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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar cezadan kaçamadı
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar cezadan kaçamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:39:33 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar cezadan kaçamadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle bugüne kadar 3 bin 417 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart'tan itibaren Sağlık Bakanlığınca hastalıkla mücadele kapsamında tedbirler alınmaya başlandığı hatırlatıldı.

Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktiflerine uygun olarak Sağlık Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinilen açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye vatandaşların da temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralına uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında birtakım tedbirlerin alındığı, çeşitli kısıtlamaların getirilmeye başlandığı 22 Mart'tan bugüne yapılan faaliyetlerin ve denetimlerin sonuçlarının halkın ve tüm kesimlerin bilgisine sunulduğu aktarılarak, "Vefa Sosyal Destek gruplarınca toplam 290 bin 939 kişinin talebi karşılandı. Zorunlu karantina yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 908 kişiye idari, 461 kişiye adli işlem yapıldı. Toplam 364 bin 363 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. İletişim hatlarından yapılan başvurularda ise 73 bin 396 talep yerine getirildi." ifadelerine yer verildi.

Salgınla mücadele kapsamında güvenlik kuvvetlerince yapılan denetimlerde 1 milyon 91 bin 785 kişinin sorgulandığı, 71 bin 314 iş yerinin denetlendiği belirtilen açıklamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 405 kişiye, maske kuralını ihlal eden 3 bin 12 kişi ile 72 iş yeri hakkında idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerde ayrıca 3 bin 136 aranan şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

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