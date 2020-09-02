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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 09:08:47 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1068 iş yeri denetlenerek 14 bin 149 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 33, maske takmayan 18 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

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