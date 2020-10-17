  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 395 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 395 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:05:03 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 395 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 395 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 bin 400 iş yeri denetlendi, 23 bin 15 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 18, maske takmayan 362 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli de yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay