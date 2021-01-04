  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 321 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 321 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 00:58:46 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 321 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 321 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 690 iş yeri denetlendi, 12 bin 166 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 1, maske takmayan 50, yasaklı yerlerde sigara içen 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 252, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında ise 860 araç denetlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Mehmet Metiner’den çok sert ‘Abdullah Gül’ çıkışı!
Gündem

Mehmet Metiner’den çok sert ‘Abdullah Gül’ çıkışı! "Liderimiz Erdoğan'ı devirmek için..."

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sitem etti.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay