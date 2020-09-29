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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 296 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 296 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:09:27 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 296 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 296 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 23 bin 275 kişi sorgulanırken, 1713 iş yeri denetlendi.

Denetim ve kontrollerde, karantina ihlali yapan 16, maske takmayan 264, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişi ile ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücü ve iş yerinde tedbirlere uyulmayan 1 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 62 şüpheli de yakalandı.

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