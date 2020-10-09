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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 258 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 258 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:16:54 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 258 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 258 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 bin 608 iş yeri denetlendi, 21 bin 183 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına riayet etmeyen 240 kişiye, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye, salgın tedbirlerine uymayan 1 kişiye para cezası kesildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.


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