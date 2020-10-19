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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 207 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 207 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:02:54 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 207 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 207 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1313 iş yeri denetlendi, 18 bin 785 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 12, maske takmayan 183, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücü ve tedbirlere riayet etmeyen 3 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.


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