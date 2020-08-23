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Aktüel Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:26:49 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 66 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1589 iş yeri denetlenerek 18 bin 206 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 38, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 21 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.

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