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Yerel

Kocaeli’de korona virüse karşı denetimler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:56:43 -
Kocaeli’de korona virüse karşı denetimler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriyor.


Korona virüs sürecinde denetimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, AVM ve şehir içerisindeki lokanta, pastane, kafe, kahvehane gibi iş yerlerine alınan tedbirler kapsamında incelemelerde bulundu. İş yerlerine uyulması gereken kurallar ile ilgili tebligatlar yapılıyor. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal işlemler gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Zabıta ekipleri denetimler kapsamında AVM’lerdeki iş yerlerini İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetliyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor. Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.

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