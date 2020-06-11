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Yerel

Kocaeli'de komşu astsubayların silahlı kavgası kanlı bitti

Kocaeli'de komşu iki emekli astsubay arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri açılan 3 el ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:26:00 -
Kocaeli'de komşu astsubayların silahlı kavgası kanlı bitti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Ramazan G., kavga ettiği, kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Suat G.'yi tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Olay sonrası Ramazan G., polis merkezine gidip, teslim oldu.

Bacaklarına 3 el ateş etti

Olay, dün, Değirmendere Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Suat G., binanın yağmur suyu giderinden gelen suyun bahçeye akması için çalışma yaptı. Kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Ramazan G., bu duruma itiraz edince aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ramazan G., evde bulunan tabancasını alıp, Suat G.’nin bacaklarına 3 el ateş etti. Suat G., kanlar içinde yere yığıldı.

Son mermi için başka hastaneye sevk edildi

Komşular ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Suat G.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Suat G., bacaklarına isabet eden 2 mermi çıkarıldıktan sonra 1 merminin çıkarılması için ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay sonrası Ramazan G., polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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