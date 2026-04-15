Kocaeli'de Karting heyecanı sona erdi: Zeynep Çukurova'dan birincilik, Aras Pınar'dan eğitime destek!

Motul 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen ilk ayak yarışları, büyük bir heyecana sahne oldu.

Turkrent’in spora ve sporcuya olan inancıyla desteklediği isimler, hem pistteki başarıları hem de toplumsal farkındalık yaratan projeleriyle sezon açılışına damgasını vurdu. Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen ve 59 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği sezonun ilk yarışları, motor sporlarının geleceği için umut verici anlara ev sahipliği yaptı.

 

KADIN PİLOTTAN GURUR VEREN BAŞARI

Şampiyonanın Senior kategorisinde mücadele eden Zeynep Çukurova, sergilediği yüksek performansla genel klasmanda yedincilik, kadınlar klasmanında birincilik kürsüsüne çıkarak sezonun ilk kupasının sahibi oldu.

MİNİK SPORCU ARAS PINAR’DAN ANLAMLI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Mini kategoride yarışan 9 yaşındaki genç yetenek Aras Pınar, pistteki mücadelesini bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirerek örnek bir davranış sergiledi. Yarış kapsamında Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla 20 çocuğunun bir yıllık eğitim masraflarına katkı sağlayan bu proje, sporun yalnızca hız ve rekabetten ibaret olmadığını, toplumsal dayanışma için de büyük bir araç olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kocaeli’de tamamlanan ilk ayak yarışları, dereceye giren sporculara verilen kupa ve ödüllerle sona ererken, Turkrent sporcuları sezonun geri kalanı için güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

