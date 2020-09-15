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Aktüel Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden günlük 105 lira alınacak
Aktüel

Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden günlük 105 lira alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:48:57 -
Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden günlük 105 lira alınacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları için yurtlara yerleştirilenlerden yemek, konaklama ve temizlik gibi masraflar için günlük 105 lira tahsil edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, daha önce karantina sürecindeki pozitif vakaların denetimi sırasında evinde bulunmayan ve toplum sağlığını açıkça tehdit edenlerin, idari işlemler yapıldıktan sonra yurtlara alınarak süreyi buralarda tamamlamalarının sağlanması, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesi ve haklarında suç duyurusunda bulunulması kararı ele alındı.

Bu kapsamda, yurt veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak vatandaşlardan, yurttaki genel hizmetler (konaklama, yemek ve temizlik) için belirlenen (KDV dahil) günlük 80 liraya, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talebi halinde (KDV dahil) 25 lira eklenerek, bunun tahsil edilmesine karar verildi.

Ayrıca uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari ve adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.

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