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Aktüel Kocaeli'de "kapkaç" yöntemiyle telefon çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de "kapkaç" yöntemiyle telefon çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:24:26 -
Kocaeli'de "kapkaç" yöntemiyle telefon çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "kapkaç" yöntemiyle telefon çaldığı ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.

Mağdur O.D'nin telefonunun "kapkaç" yapılarak çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, şüpheli E.D'yi Kartepe ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan telefon sahibine teslim edildi.

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