Kocaeli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesini protesto etmek için Eski Çarşı'da toplanan gruba polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruptaki 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.