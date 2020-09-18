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Aktüel Kocaeli'de iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:57:05 -
Kocaeli'de iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iş yerini kurşunladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliler M.E. ve M.A'yı gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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