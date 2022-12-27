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Yerel Kocaeli'de husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Yerel

Kocaeli'de husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:22:00 -
Kocaeli'de husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

İnönü Mahallesi 1942 Sokak'ta daha önceden tartıştıkları Ahmet V. ile karşılaşan Kamil K. (62), ruhsatlı tüfeğiyle havaya ateş etti.

Kavgaya dönüşen olayda, Ahmet V. silahla Kamil K'yi omzundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheli Ahmet V'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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