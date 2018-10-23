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Kocaeli’de hareketli dakikalar! Lavaboya dökülen kimyasal maddeler patladı

Karamürsel ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde lavaboya dökülen karpit gazı patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

23 Ekim 2018 Salı 14:04
Kocaeli’de hareketli dakikalar! Lavaboya dökülen kimyasal maddeler patladı

Olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde bulunan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle okulun ikinci katında bulunan lavaboda ard arda patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında lavaboda olan okulun hizmetlisi İsmail Okur hafif şekilde yaralandı. Patlamaları duyan okul görevlileri, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada inceleme yaparak güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı İsmail Okur ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi kaldırıldı. Okur’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:04
  1. kaza

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