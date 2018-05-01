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Kocaeli’de güpegündüz villadan 10 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Derince ilçesinde güpegündüz hırsızlık için girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:41
Kocaeli’de güpegündüz villadan 10 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Olay, 24 Nisan günü Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahiplerinin olmadığı esnada Ö.A. (35) isimli şahıs içeriye girdi. Bir süre arama yaptıktan sonra evde bulunan 10 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi V.D. durumu anlaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fizik takibin sonucunda şüpheli Ö.A., Kocaeli’nin Körfez ilçesinde motosikletle seyahat ederken yakalandı. Şüphelinin seyahat ettiği motosikletin plakasının olmadığı ve üzerinde sahte kimlik çıktığı öğrenildi. 

Öte yandan şüpheli Ö.A.’nın cezaevi firarisi olduğu, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hırsızlık suçundan 18 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:41
  1. Kocaeli
  2. Mersin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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