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Aktüel Kocaeli'de "Gönül Kazan" projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor
Aktüel

Kocaeli'de "Gönül Kazan" projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:58:42 -
Kocaeli'de "Gönül Kazan" projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Gönül Kazan" projesi kapsamında evinde yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesi Teksen Mahallesi'nde ikamet eden ve yaşadığı yerin en büyüğü olan 97 yaşındaki Saime Açıkgöz'ün 2 öğün yemeği, sosyal proje doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

Yaşlılıktan dolayı gündelik işlerini yapmakta zorlanan ve 19 yıl önce eşini kaybeden Açıkgöz'ün sofrası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje sayesinde boş kalmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Açıkgöz, yemek yapmakta zorlandığını belirterek, "Tek başıma bu evde yaşıyorum. Sağ olsunlar her gün yemeğim geliyor. Sofram hiç boş kalmıyor. Allah vesile olan herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Gönül Kazan" projesi

Projeyle yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine hazır yemek ulaştırılıyor.

Bu sayede yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

Aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyor.

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