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Gündem Kocaeli'de göçmen operasyonu: 1 tutuklama
Gündem

Kocaeli'de göçmen operasyonu: 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-11-02 18:20:00 -
Kocaeli'de göçmen operasyonu: 1 tutuklama

Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan J.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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