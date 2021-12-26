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Aktüel Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 17:25:00 -
Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne ve kızının aralarında olduğu 3 yayaya çarptı.

Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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