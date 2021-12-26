Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı.
İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne ve kızının aralarında olduğu 3 yayaya çarptı.
Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.