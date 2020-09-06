Kocaeli'de feci kaza! Yaralılar var
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kocaeli’nin İzmit İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Bulvarı üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Yusuf A.’nın idaresi altındaki 34 LZ 9789 plakalı araç, cadde üzerinde dönüş yapmak için hızını düşüren Hakan G.’nin sürdüğü 41 B 5253 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Yolun karşısından gelen Yusuf C. kontrolündeki otomobil ise, yolun karşısından gelerek kaza yapan iki araca çarptı.
3 aracın karıştığı kaza sırasında 5 kişi yaralandı.
Olay anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Gelen ihbar üzerine kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Yaralanan 5 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı vatandaşlar, çevre hastanelere sevk edildi. Polislerin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yol üzerinden kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.