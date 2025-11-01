  • İSTANBUL
Yerel Kocaeli'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı!
Kocaeli'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü M.T.G. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 30.10.2025 tarihinde Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana geldi. 41 AFM 009 plakalı motosiklet sürücüsü M.T.G., 41 AOU 592 plakalı otomobil sürücüsü S.E. ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrulup ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

