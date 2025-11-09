  • İSTANBUL
Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!
Yerel

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye işçisinin çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 7 Kasım Cuma günü Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, park alanında hareket eden çöp kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesim Açık’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çöp kamyonunun park alanı çevresinde manevra yapmaya başladığı, bu sırada kamyonun hemen yanında bulunan Cesim Açık’ın hareket eden aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

